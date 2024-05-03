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Кубок России

Радимов высказал мнение о матче ЦСКА - «Зенит»

03 Мая 2024 • 08:49 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о первом матче «сине-бело-голубых» и московского ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Зенит» дал отдохнуть лидерам. Домашний матч им будет намного легче играть. У ЦСКА практически не осталось шансов на медали, поэтому Кубок - это основной трофей, за который они могут побороться», - передает слова Радимова «Матч ТВ».

Ответная встреча «Зенита» и ЦСКА состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт Петербурге. Дата проведения поединка – 15 мая.

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