Чалов написал два слова фанатам после матча с «Зенитом»

Центрфорвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов обратился к болельщикам команды после первого матча с петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Спасибо каждому», - написал нападающий в своих социальных сетях.

Ответный поединок между «Зенитом» и ЦСКА состоится на стадионе в Санкт-Петербурге 15 мая. Победитель противостояния выйдет в Суперфинал турнира.

В чемпионате России петербургский коллектив лидирует с 50 баллами, а подопечные Владимира Федотова (38) располагаются лишь на восьмой строчке.