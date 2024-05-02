Евгений Чернов высказался после вылета «Ростова» из Кубка России

Евгений Чернов, игрок «Ростова», дал свой комментарий после поражения от «Балтики».

Напомним, встреча завершилась победой калининградского коллектива со счётом 1:0, донская команда завершила своё выступление в Кубке России.

- Почему не смогли сегодня забить? Это точно не из‑за неуверенности, у нас идет отличный отрезок, просто такое стечение обстоятельств. Хорошо играл вратарь соперников, - цитирует футболиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне Чернов провёл за «Ростов» 24 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

«Ростов» в следующем матче сыграет против «Локомотива» в гостях, встреча пройдёт в рамках 27-го тура РПЛ.