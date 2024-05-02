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Кубок России

Евгений Чернов высказался после вылета «Ростова» из Кубка России

02 Мая 2024 • 23:25 Комментировать
Ростов
0:1
Балтика

Евгений Чернов, игрок «Ростова», дал свой комментарий после поражения от «Балтики».

Напомним, встреча завершилась победой калининградского коллектива со счётом 1:0, донская команда завершила своё выступление в Кубке России.

- Почему не смогли сегодня забить? Это точно не из‑за неуверенности, у нас идет отличный отрезок, просто такое стечение обстоятельств. Хорошо играл вратарь соперников, - цитирует футболиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне Чернов провёл за «Ростов» 24 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

«Ростов» в следующем матче сыграет против «Локомотива» в гостях, встреча пройдёт в рамках 27-го тура РПЛ.


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