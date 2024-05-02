Вахания похвалил Латышонка

Игрок обороны «Ростова» Илья Вахания после проигранного матча «Балтике» в Пути регионов Кубка России (0:1) похвалил голкипера балтийцев Евгения Латышонка.

«Почему не удалось забить? Вратарь соперника очень хорошо сыграл. В этой игре не так повезло, как с «Оренбургом», хотя матчи похожие», - говорит Вахания для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» благодаря минимальной виктории на Дону смогла пройти в финал Пути регионов. Там её ждёт московский «Спартак». Игра пройдёт 14-16 мая в Калининграде, на домашней арене балтийцев. Так решила прошедшая вскоре после игры жеребьёвка.