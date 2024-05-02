Остойич считает хорошими шансы «Балтики» пройти «Спартак»

Капитан калининградской «Балтики» Иван Остойич считает, что свой стадион придаст его команде дополнительных сил в матче со «Спартаком».

«Приятно, что финал будет в Калининграде. Будет полный стадион, который поможет нам хорошо сыграть против «Спартака», - приводит слова серба Metaratings.ru.

2 мая «Балтика» одолела «Ростов» и вышла в финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграет со «Спартаком». Жребий отправил «красно-белых» на выезд в Калининград.

Победитель противостояния получит шанс сыграть в Суперфинале турнира, где его соперником станет либо ЦСКА, либо «Зенит».