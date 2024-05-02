Барриос: «У ЦСКА был всего один момент»

Вильмар Барриос, футболист «сине-бело-голубых», подвёл итоги матча, в котором «Зенит» и ЦСКА разошлись миром.

Встреча прошла на стадионе ЦСКА и завершилась со счётом 1:1, 15 мая в Санкт-Петербурге состоится ответный поединок.

- Мы возвращаемся домой с мыслью, что провели хорошую игру. У соперника был всего один момент, но они смогли забить, - цитирует Барриоса «Матч ТВ».

Барриос также отметил, что в этом противостоянии на данный момент ничего не решено.

30-летний колумбиец выступает за петербургский клуб с 2019 года. В текущем сезоне футболист провёл за «Зенит» 25 матчей в РПЛ и сделал две результативные передачи.