Карпин назвал единственную претензию к игрокам

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Индивидуальная ошибка, которая привела к пропущенному мячу, решившему исход встречи, - как ее охарактеризовать? Последствия волнения, сложности с тем, чтобы войти в игру либо стечение обстоятельств?

- Думаю, что стечение обстоятельств. Волнение от того, что неточную передачу делаешь? Их было достаточно на протяжении всего матча, так что точно не с волнением связано.

- Но прессинг у «Балтики» вас не удивил?

- Не удивил, конечно. Всегда прессингуют, особенно в начале. Понятно, что готовились к этому, но вот так.

- Сразу после перерыва вы выпустили на поле Даниила Глебова и поменяли Байрамяна. Почему на такую замену в этот момент решились? Не хватало надежности в центре?

- Надежности не хватало? Не хватало человека, который как Глебов всё знает и понимает. Когда перестраиваться, куда выдергиваться и для чего, плюс креатива чуть-чуть с Уткиным выше.

- Тройная замена на 80-й минуте - следствие того, как события на поле развивались, либо в целом эта тройка должна была уйти на этом временном отрезке?

- Эта тройка нет, в зависимости от того, как бы игра складывалась. Но эти футболисты, которые не играли, примерно в это время должны были выйти.

- «Ростов» завершает выступления в Кубке. Тем не менее, по сегодняшней игре, есть ли вам за что команду похвалить?

- Похвалить за многое можно. Единственное, что не понравилось, это реализация моментов, наверное. Если пять раз бить во вратаря, не то, что какие-то сейвы были, а просто где вратарь стоит - в него бить со всей силы, когда можно и не сильно бить - единственное, за что не похвалить. Все остальное даже… хотели, могли и создавали. Всё было, кроме гола.