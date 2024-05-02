Мостовой назвал фаворита в противостоянии ЦСКА и «Зенита»

«Зенит» имеет более предпочтительные шансы на выход в Суперфинал Кубка России, чем ЦСКА. Такого мнения придерживается бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой после первого матча между соперниками в рамках финала Пути РПЛ.

«Думаю, «Зенит» пройдёт ЦСКА, так как шансы в ответном матче будут у обеих команд, но всё же «Зенит» фаворит», - приводит слова ветерана Metaratings.ru.

Встреча в Москве закончилась вничью 1:1. От поражения питерцев спас мяч Александра Ерохина за шесть минут до конца основного времени.

Ответный поединок запланирован на 15 мая и пройдёт в Санкт-Петербурге.