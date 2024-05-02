Игнашевич: «Ребята заслужили этот финал Пути регионов своей игрой и самоотдачей»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Вы в финале Пути регионов. Понятно, что довольны результатом сегодня. Насколько вас порадовало содержание игры команды?

- К содержанию, понятно, вопросы есть, инициативу мы отдали, но справились. Ребята заслужили этот финал Пути регионов своей игрой и самоотдачей, поэтому я их поздравляю. Приятно работать с такими мужиками.

- После успешного по счету первого тайма последовала тройная замена в перерыве. Что хотели перестроить в игре команды?

- Мы ротировали состав, в первом тайме 4 игрока имели игровую практику, и во втором тайме то же самое. На протяжении каждого тура. Остальные ребята не в лучшем игровом тонусе. Но тем не менее на характере ребята справились и принесли нашим болельщикам такую победу.

- Сегодня снова Остойич вышел вместо Энрикеса. Это уже дежурная замена, или всё зависит от ситуации, соперника и других обстоятельств?

- У нас неплохо защитники сейчас справляются. Иван может нам помочь в атаке. Ему тоже катастрофически не хватает игрового тонуса. Это видно. Но он пользу тоже приносит. Уверен, еще принесет в оставшихся матчах.

- Лучший игрок матча Евгений Латышонок. Кажется, что он на финише чемпионата с каждой игрой прибавляет. Как вы это видите?

- Я согласен, надеюсь, что Женя не сбавит и еще лучше будет, все будет тащить. Самые важные матчи у нас впереди.

- Хватит ли сил на Кубок и чемпионат? Потому что задачи теперь надо решать и там, и там.

- Конечно, хватит. У нас комфортный график. Играем через три на четвертый, есть время восстанавливаться, делать ротацию, играть, всё будет хорошо.

- Сейчас вы в Ростове. Впереди выездная игра в Екатеринбурге. Как будет выстроен график команды, переезды? Останетесь на юге? Или вернетесь домой и потом полетите в Екатеринбург?

- Сейчас поедем в Ставрополь, переночуем, потом полетим домой. Соответственно, два дня будет восстановительных, потом предигровая и летим в Екатеринбург.