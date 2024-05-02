Чалов: «С «Зенитом» сыграли неплохой матч»

Фёдор Чалов, форвард «армейцев», высказался о ничейном матче с «Зенитом» в рамках Кубка России.

Напомним, матч прошёл 2 мая на стадионе ЦСКА, команды обменялись забитыми мячами.

- Сейчас сыграли неплохой матч, более дисциплинированно. Нужно исправлять ошибки и готовиться ко второй игре с «Зенитом», - цитирует нападающего «Чемпионат».

Ответная игра между этими командами пройдёт 15 мая на стадионе «Зенита».

В текущем сезоне 26-летний Чалов провёл за столичный клуб во всех турнирах 36 матчей, забил 14 голов и сделал пять ассистов на своих партнёров. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.