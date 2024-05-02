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Александр Медведев – о ничьей с ЦСКА: «Напряжённая кубковая игра»

02 Мая 2024 • 22:12 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.05 20:45

Александр Медведев, занимающий должность председателя правления «Зенита», дал свой комментарий после игры с ЦСКА.

Напомним, в четверг коллектив Сергея Семака на выезде сыграл вничью с «армейским» клубом. В составе ЦСКА гол забил форвард Антон Заболотный, у петербургского клуба отличился Александр Ерохин, этот гол стал для хавбека первым в сезоне.

- Была напряжённая кубковая игра. Но раунд состоит из двух игр. Все комментарии после ответного матча, - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Ответная встреча между этими командами пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по столичному времени.

 

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