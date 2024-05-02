Федотов: «Обидно, но нельзя терять концентрацию до конца»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- На душе сейчас досада? Вроде весь матч контролировали и вот так закончилось.

- Были ближе к победе, хотя там после обрезочки, когда нам попали в штангу, был неприятный момент. В остальном очень надежно сыграли сзади. Был момент при счете 1:0, когда мы были очень близки, чтобы увеличить счет, прижали соперника, но этот злосчастный угловой, с которого мы пропустили, что скажешь? Обидно, но нельзя терять концентрацию до конца.

- По поводу углового. Когда вы готовитесь к стандартным положениям соперника, влияет ли то, что выходит футболист на замену, то есть, Ерохин? Могло это смутить Рошу, или в чем произошла заминка?

- Здесь удачная хорошая подача, очень сильная и точная. Роша на нее выходил и мешал этому удару, только вратарь покинул ворота. Он бы забирал этот мяч в руки.

- Здесь какой-то все-таки есть недочет Торопа?

- Будем смотреть. Наверное, не добрался до мяча здесь.

- Если перенестись в начало встречи, кажется, состав «Зенита» удивил всех. Никто не мог предположить, что вот такое сочетание будет. Как это повлияло на игру?

- Нет, почему? Не то, что предположить. Вышли сильнейшие. И Педро, и Артур, и Сергеев.

- Артур на фланге по всей бровке, Барриос в обороне.

- И что? Качество футболистов из-за этого становится хуже?

- Не свои позиции, ни Мантуана, ни Артура.

- Я думаю, что они очень схожи. В тройке центральных защитников, позиции фланговых нападающих и латералей мало чем отличаются.

- Если у вас получается два матча с «Зенитом» подряд, без ротации, потерпеть? Как вы будете обходиться? Будете оставаться в Петербурге или возвращаться туда-обратно?

- Решили уже, что будем возвращаться, короткий перелет и здесь уже дома будем готовиться. А там готовиться где? Все время за тобой будут следить. Поэтому вернемся домой в родные стены. И здесь на нашей базе спокойно проведем подготовку к следующему матчу.

- Но там места для ротации нет?

- Это уже давно известный факт, что играем ограниченным контингентом, который у нас есть.