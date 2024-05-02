Салихова - о Карпине: «Шёл 20-й год карьеры без титулов»

Экс-член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова иронично высказалась о вылете «Ростова» из Кубка России. Напомним, южане не смогли пробиться в финал Пути регионов, уступив на своём поле калининградской «Балтике».

«Шёл 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов. Валера решил пропустить «Балтику», ибо нечего впустую встречаться, душу бередить», - сказала Салихова в интервью Metaratings.ru, намекая на слова спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала о том, что Карпин не рассматривается клубом на должность главного тренера.

Вместе с тем, Зарема отметила, что свои лучшие тренерские годы Валерий Георгиевич провёл как раз в «Спартаке» в период Федуна.

Ранее Амарал также сообщил о том, Станислава Черчесова не будет в «Спартаке», а Владимир Ивич находится в шорт-листе клубных боссов.