Семак: «Состав экспериментальный, многие играли не на своих позициях»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Такая ничья по эмоциям равносильна победе практически. Как вам кажется?

- Я думаю, нет. Ничья есть ничья. Что касается самой игры, будь поудачливее, могли победить, пара хороших дальних ударов, перекладина и штанга сыграли сегодня за соперника. А так, один стандарт доиграли «армейцы» до конца, мы забили со стандарта, поэтому боевая ничья, кубковый матч с небольшим количеством голевых моментов. Всё будет решаться в следующем матче.

- По поводу стандарта. Вы достаточно долго общались с Александром Ерохиным. Было в этом разговоре что-то про стандарты?

- Это сильное качество Саши, чтобы он шел на завершение активно, у него это очень хорошо получается, сегодня забил очень хороший и красивый мяч.

- Почему в первом тайме такая игра была? Мы совсем не узнали «Зенит», без мяча, очень много приходилось быть на своей половине поля, обороняться. В чем причина?

- Ничего страшного, у нас не было сегодня задачи прессинговать. Тот состав, который вышел, он экспериментальный. Там многие играли не на своих позициях. Мы в первом тайме абсолютно ничего не позволили сопернику сделать. У нас не много было моментов впереди. Это кубковый матч, моментов много не бывает.

- Показалось, что в первом тайме Артур не очень хорошо попал в игру. Он оставался на поле, потому что особо не было вариантов с правым флангом, кто мог бы так всю бровку закрывать?

- Не думаю, мне понравилось, как он играл, абсолютно. Позиция, на которой он вышел, понятно, что она не родная ему. Но он играл активно в обороне и атаке. Понятно, что у нас замен много, и схема для него нова, поскольку у нас крайних защитников сейчас нет. Но мне понравилось, он хорошо справился со своей работой.

- Вообще это сочетание, которое было на поле, насколько оно после этого матча имеет право на жизнь для будущих матчей?

- Мы смотрим, так сложилось, что травмы Марио, Дугласа, Караваева вывели из строя наших крайних защитников, поэтому мы смотрим, кто может сыграть на другой позиции, даем игровую практику тем футболистам, которые мало ее получали, чтобы у всех была возможность играть и приносить пользу команде. Мы должны держать в уме различные варианты на случай форс-мажоров.

- Караваев будет готов к следующей игре?

- Надеюсь, что да. И Караваев, и Дуглас вышел. Надеюсь, что в следующем матче будут готовы сыграть.