Состоялась жеребьёвка финального матча Пути регионов Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и «Спартак» из Москвы. По результатам жребия, командой-хозяйкой главного матча нижней сетки турнира станет «Балтика».

Напомним, этот матч пройдёт в промежутке с 14 по 16 мая. Ранее «Спартак» попал в финал Пути регионов, выбив из турнира московское «Динамо» (2:0) во втором этапе полуфиналов. Балтийцы же минимально обыграли «Ростов», также оставив дончан за пределами престижного турнира.

Больше подробностей о победном матче балтийского клуба в Ростове-на-Дону – здесь. Победитель матча в Калининграде сыграет с победителем пары ЦСКА - «Зенит» в Суперфинале Кубка.