Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Спартак» полетит в Калининград на финал Пути регионов Кубка России официально

02 Мая 2024 • 21:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
14.05 19:00

Состоялась жеребьёвка финального матча Пути регионов Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и «Спартак» из Москвы. По результатам жребия, командой-хозяйкой главного матча нижней сетки турнира станет «Балтика».

Напомним, этот матч пройдёт в промежутке с 14 по 16 мая. Ранее «Спартак» попал в финал Пути регионов, выбив из турнира московское «Динамо» (2:0) во втором этапе полуфиналов. Балтийцы же минимально обыграли «Ростов», также оставив дончан за пределами престижного турнира.

Больше подробностей о победном матче балтийского клуба в Ростове-на-Дону – здесь. Победитель матча в Калининграде сыграет с победителем пары ЦСКА - «Зенит» в Суперфинале Кубка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА БАЛТИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала» «Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя «Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
Спортивные новости
Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
1
1
3.10 3.55 2.25
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Балтика Балтика
0
1
2.00 3.40 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Мая
22:45 · Кубок России
Барриос: «У ЦСКА был всего один момент»
22:27 · Кубок России
Карпин назвал единственную претензию к игрокам
22:20 · Кубок России
Мостовой назвал фаворита в противостоянии ЦСКА и «Зенита»
22:19 · Кубок России
Игнашевич: «Ребята заслужили этот финал Пути регионов своей игрой и самоотдачей»
22:19 · Кубок России
Чалов: «С «Зенитом» сыграли неплохой матч»
22:12 · Кубок России
Александр Медведев – о ничьей с ЦСКА: «Напряжённая кубковая игра»
22:10 · Кубок России
Федотов: «Обидно, но нельзя терять концентрацию до конца»
22:09 · Кубок России
Салихова - о Карпине: «Шёл 20-й год карьеры без титулов»
22:00 · Кубок России
Семак: «Состав экспериментальный, многие играли не на своих позициях» 1
21:54 · Кубок России
Семак: «Рад успехам Игнашевича, «Балтика» демонстрирует интересную игру»
21:49 · Кубок России
Сергеев: «В команде всё отлично, но где-то не везёт, бывает такое»
21:44 · Кубок России
Антон Заболотный: «Мы не в лучшей форме находимся»
21:29 · Кубок России
Ерохин - о своём голе: «Вообще я должен был блокировать Рошу по идее»
21:19 · Кубок России
«Спартак» и «Балтика» сыграют в финале Пути регионов Кубка России официально
21:13 · Россия. Премьер-лига
Гол в ворота ЦСКА стал для Ерохина лишь первым в сезоне
Все новости