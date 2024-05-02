Семак: «Рад успехам Игнашевича, «Балтика» демонстрирует интересную игру»

Сергей Семак, наставник петербургской команды, высказался об игре «Балтики» под руководством Сергея Игнашевича.

Напомним, в четверг калининградский клуб одержала победу над «Ростовом» и вышел в финал Пути регионом, где встретится с московским «Спартаком», который выбил из турнира московское «Динамо».

- Рад успехам Сергея Игнашевича. «Балтика» демонстрирует интересную игру, атакующий футбол. Команда заиграла по-другому. Рад, что это приносит результат, - цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

«Зенит» Сергея Семака сегодня в Москве сыграл вничью с ЦСКА, команды забили друг другу по одному мячу.