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Сергеев: «В команде всё отлично, но где-то не везёт, бывает такое»

02 Мая 2024 • 21:49 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Форвард «Зенита» Иван Сергеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Какие впечатления и эмоции после матча? Как вам игра?

- Тяжелая игра сегодня была, самое главное - хорошо, что забили в конце и сравняли счет. Я думаю, был такой кубковый матч. Цена ошибки была велика, но хорошо, что мы забили этот гол.

- В целом последние игры «Зениту» даются непросто. С чем это связано?

- В команде всё отлично, но где-то не везёт. Бывает такое. Я думаю, это такой период, надо его пройти, собраться и показать характер в оставшихся играх.

- Сейчас гонка в самом разгаре РПЛ, финальная стадия Кубка, приходится разрываться между двумя турнирами. Это тяжело с точки зрения графика и распределения сил?

- Конечно, тяжело, много сил и такой плотный график сейчас. Самое главное сейчас - собраться, показать характер в оставшихся играх, потому что осталось чуть-чуть, надо двигаться вперед и не смотреть на поражения, которые там были до этого, просто работать, и все будет отлично.

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Зенит Иван Сергеев

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