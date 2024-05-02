Антон Заболотный: «Мы не в лучшей форме находимся»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Александр Ерохин заявил, что «Зенит» большую часть матча контролировал игру. Парируешь?

- Конечно, парирую. В конце просто, я считаю, мы, как всегда, упустили свою игру и дали сопернику много создавать.

- Какие были планы на игру? Учитывая, что соперник под тебя подстраивался, выбрав схему с тремя защитниками. В целом ощущение, что больше чем обычно оборонялись?

- Нет, считаю, что мы действовали строго по плану. У нас были хорошие выпады в первом тайме. К сожалению, из-за офсайда мы лишились гола, но более-менее контролировали движение зенитовских игроков, понимали, что они насыщали центр поля. Старались, чтобы они сваливались на фланги. Мы выполняли нашу стратегию. Но, к сожалению, как и в первом круге, наш гол нас немного опустил назад. Получилось, что мы начали терять владение, к сожалению, это привело к стандарту и…

- В моменте с отмененным голом одна из задумок - Чалов подбегает тебе за спину, чтобы ты ему скидывал?

- Конечно, это не просто так. Мы с Федей поэтому занимаем хорошие позиции по «гол+пас» в РПЛ вдвоем. Я считаю, это сочетание нам позволяет играть я на него, а он на меня. Есть хорошее взаимопонимание.

- В ситуации с голом получается, что уже Фёдор на тебя скинул, а ты забил.

- Да, там немного сумбурно было. Самое главное - быть в створе, а там уже получается на таком поле было чувство, что мяч дойдет. Федя скинул, я сделал два касания.

- Ты забил с той точки, что и в матче чемпионат. Мелькнула такая мысль?

- Да, поэтому отпраздновал так же.

- В топ-матче ЦСКА против «Зенита», первая и вторая команды прошлого чемпионата, все решили два атлетичных, прекрасно прыгающих нападающих. О чем это говорит?

- Я бы не стал делать какие-то выводы по этому поводу. Считаю, что сегодня был интересный красивый матч и обилие голов. Все равно захватывающее, была большая борьба, тактическая борьба. Я считаю, сегодня удалась игра.

- ЦСКА на максимуме сегодня был, есть куда прибавить? «Зенит» - понятно, провел ротацию, и результат приемлемый. А ЦСКА может прибавить?

- Мы не в лучшей форме находимся, так как последняя победа была давно, их вообще было мало весной. К сожалению, нам не хватает ротации. Последние минуты у нас не хватает ротации в обороне.

- Хватит сил еще на два матча с «Зенитом»?

- Будем где-нибудь их искать. К сожалению, есть такая ситуация, что мы должны играть, меньше ротируя состав, но ребята терпят и понимают, что на них давит эта ситуация, но мы выйдем сильнее. У нас есть гандикап, есть куда стремиться и прибавлять.

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- Заканчивается контракт в этом сезоне. Есть какие-то продвижения? Уже 11-й гол в твоем самом результативном сезоне в ЦСКА?

- Нет никаких подвижек.

- «Зенит» не предлагал?

- Жду (улыбается).