Ерохин - о своём голе: «Вообще я должен был блокировать Рошу по идее»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- На что в этом матче рассчитывали? Ничья или минимальное поражение - это окей, когда впереди еще домашняя игра?

- О поражении речь вообще не идет, ничья тоже. Для «Зенита», можно сказать, она всегда сродни поражению. Поэтому настраивались на победу. Сегодня были небольшие изменения в составе, вышли несколько ребят посвежее. Моментами, даже большую часть игры контролировали, но, к сожалению, не так много создали моментов, чтобы их реализовать. В конце немножко поддавили, но забили только один.

- В чем была идея сыграть именно в три центральных защитника?

- Конечно, всегда отталкиваемся от своей игры. Были определенные задумки тактического плана, как противодействовать тем моментам, которые есть у ЦСКА. Там есть фактурные нападающие, которые много сбрасывают, другие подбирают. Поэтому для того, чтобы эти зоны закрыть, была использована такая схема. Соответственно в атаке вроде бы пять защитников, но получается, что у нас атакующие фланги широкие, и больше людей.

- Расскажи, как забил гол, потому что один в один против тебя играл Роша, один из самых жестких защитников лиги.

- Вообще я должен был блокировать его по идее. Так получилось, что подача в эту зону пошла. Видимо, он просто не среагировал, и у меня получилось выпрыгнуть на сантиметр выше, чем он.

- 1:1 в таком матче, когда впереди еще две встречи с ЦСКА, что это для тебя и команды в таких условиях календаря?

- Самое важное, что все в наших руках и ногах, что мы играем дома, опять же «Вираж» нас сегодня поддерживал, еще больше поддержки будет на домашнем стадионе, поэтому будем больше чем на 100% выложиться. Естественно, только победа важна.

- Посыл главному тренеру - сколько нужно забить Ерохину, чтобы выйти в стартовом составе?

- Я бы так не говорил, все мы делаем общее дело. Естественно, хочется всегда играть, но выбор главного тренера, выбирать только ему. Здесь только всем работать и ждать своего шанса.