Стала известна пара финалистов Пути регионов Кубка России. Друг с другом в финале нижней сетки турнира сразятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика».

«Спартак» в минувшую среду уверенно обыграл столичное «Динамо» в гостях (2:0), а балтийцы в четверг учинили минимальное поражение «Ростову», также в гостях.

Матч финала Пути регионов пройдёт 14-16 мая. Победитель этого матча поборется за трофей с московским ЦСКА или питерским «Зенитом» в Суперфинале. Эти команды разыграют между собой путёвку в главный матч Кубка России в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ. Первый из них завершился ничьей, 1:1.

А больше подробностей о виктории балтийцев - здесь.