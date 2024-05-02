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Кубок России

«Спартак» и «Балтика» сыграют в финале Пути регионов Кубка России официально

02 Мая 2024 • 21:19 Комментировать

Стала известна пара финалистов Пути регионов Кубка России. Друг с другом в финале нижней сетки турнира сразятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика».

«Спартак» в минувшую среду уверенно обыграл столичное «Динамо» в гостях (2:0), а балтийцы в четверг учинили минимальное поражение «Ростову», также в гостях.

Матч финала Пути регионов пройдёт 14-16 мая. Победитель этого матча поборется за трофей с московским ЦСКА или питерским «Зенитом» в Суперфинале. Эти команды разыграют между собой путёвку в главный матч Кубка России в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ. Первый из них завершился ничьей, 1:1.

А больше подробностей о виктории балтийцев - здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика
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