Игнашевич снимает Карпина с пробега: «Балтика» выбила «Ростов» из Кубка России

В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России в Ростове-на-Дону встречались «Ростов» и «Балтика». Определялся соперник московского «Спартака» по финальному матчу Пути регионов.

Кубок России подбирается к своему концу, разобраться в оставшейся схеме сеток уже достаточно просто. ЦСКА и «Зенит» в двухматчевом противостоянии определяют одного суперфиналиста. Другим станет либо «Спартак», либо «Ростов»/«Балтика». Точнее, уже известно, что точно не «Ростов».

Коллектив Валерия Карпина в родных стенах принимал дружину Сергея Игнашевича. Обе команды весну в чемпионате проводят нормально. Хотя не безупречно, конечно. «Ростов» падал на 1:5 со «Спартаком», зато март провёл вообще на уровне. «Балтика», наоборот, разыгралась в апреле. В последнем туре РПЛ она разобралась с ЦСКА, а «Ростов» еле выиграл у «Оренбурга».

В том матче дончане пропустили быстрый гол – они перенесли эту тенденцию и на встречу с «Балтикой». Снова невынужденная ошибка сзади привела к такой ситуации. Колтаков недалеко от своих ворот поперечно отдал на Уткина, который неудачно поборолся ногами за мяч с Энрикесом. Сфера оказалась у Аванесяна – Тигран отлично поразил ближний нижний угол. 0:1.

«Ростову» не удавалось выстроить хорошую игру в атаке. Может, Роналдо не хватало? Он скучал на скамейке – ротация же. Комличенко проникающим пасом запускал к чужой штрафной Азнаурова, которого в чистом подкате обезвредил Андраде. Через несколько минут Азнауров с левой линии штрафной снабдил мячом Комарова, сходу пробившего мимо ближнего угла.

С другой стороны, Кузьмин на левом полуфланге пасовал на ход Рыбчинскому – вышло слишком сильно. Лисакович тоже чересчур далёкий пас вперёд сделал – мяч оказался у Медведева. «Балтика» не прижималась, она в нападении стремилась ещё к успеху. Но там тоже, как видим, выверенности недоставало.

Ещё про потуги «Ростова». Приложился дальним выстрелом Колтаков – совсем мимо створа. Комаров в атаке на скорости делал с правого фланга передачу на Комличенко. Тот плохо обработал мяч и подтянулся на перекладине. В перерыве Карпин выпустил Глебова вместо Байрамяна, а Голенков, Щетинин и Роналдо появились на поле только на 71-й минуте.

Комличенко имел момент в начале второго тайма – пробил головой. Но Латышонок не у дел не остался. На исходе часа игры Алекс Фернандес ускакал один на один с хорошим пасом от Кузьмина и пробил в левый угол, однако там Медведев отразил сферу. Игнашевич перестраивал свою команду на более оборонительный лад, отряжая на замену опытного защитника Остойича вместо нападающего Энрикеса.

«Ростов» создавал кое-что впереди, но не реализовывал. Комаров, Колтаков пробивали влёт, но Латышонок всё успешно делал для того, чтобы не пропускать. И Алекс Фернандес хотел поразить чужие ворота. Он был относительно свеж – в перерыве вышел. Рыбчинский навесил слева, но Алекс головой не поставил неразрешимых задач пред Медведевым.

У «Балтики» после медицинской помощи заменили Кузьмина – на Козлова. У Данила был полумомент с заблокированным ударом. Последние попытки «Ростова» тоже ни к чему не привели. Роналдо головой угодил в перекладину. Щетинин пальнул выше Здесь камбэка у команды Карпина не получилось. Она прощается с Кубком России до нового сезона. А «Балтика» уже непосредственно за выход в суперфинал побьётся со «Спартаком». А в текущем чемпионате «Ростов» и «Балтика» ещё сыграют в Ростове-на-Дону 19 мая.

Кирилл Иванцов