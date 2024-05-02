«Зенит» и ЦСКА не выявили сильнейшего в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» и ЦСКА сыграли в рамках Кубка России по футболу. Первый матч финала Пути РПЛ состоялся 2 мая на стадионе «ВЭБ Арена».

Финал Пути РПЛ состоит из двух матчей. Так вот, именно сейчас первый из них не нужен ни «Зениту», ни ЦСКА. У команд такие проблемы в РПЛ, что понятно, о каком турнире думают Семак и Федотов. «Зенит» растерял все преимущество – «Краснодар» уже догнал чемпиона по набранным очкам. ЦСКА же проиграл Игнашевичу в Калининграде и рухнул на седьмое место, аккурат в середину турнирной таблицы.

Семак демонстративно выставил второй состав: себя в основе нашли Адамов, Васильев, Ахметов, Мантуан и Сергеев. Федотов же доверился основе, кубковый характер матча выделяло только отсутствие Акинфеева. Однако такое разительное отличие составов никак не сказалось на качестве игры. Оно было ужасающим у всех. ЦСКА и «Зенит» просто не хотели бежать вперёд, не хотели играть, не хотели двигаться.

За весь первый тайм только два момента достойны внимания. Мойзес потянул мышцу и задумался о замене, но смог игру продолжить. А через пять минут Фёдор Чалов забил из очевидного офсайда. Обляков головой скинул в центр штрафной площади на форварда, расстрелявшего Адамова, но к тому моменту Чалов забрался в явное положение «вне игры».

Легитимных ударов же не было вовсе. Вот прям вообще не было, даже в сторону ворот. За весь первый тайм. Ну хоть старт второй половины встречи разбудил заскучавших болельщиков. Первый удар в сторону ворот (и сразу в створ) нанёс Густаво Мантуан, сместившийся справа к центру и смачно пальнувший в «девятку». И быть бы голу, но Тороп в блестящем прыжке перевёл мяч в перекладину.

«Зенит» в первой толковой атаке сотряс каркас ворот, а ЦСКА – забил. Из глубины поля пошёл заброс на Виллиана, тот сыграл правее на Чалова. Фёдор ещё продлил, протолкнув в центр вратарской площади, откуда в падении пробил Заболотный – 1:0. Этот же момент остался и последним для ЦСКА. Далее «Зенит» захватил инициативу и стал «армейцев» прижимать к воротам. Скорости были небольшие, атаки нечастые, но и этого хватило.

Мендес потерял мяч у своей штрафной площади, Педро ситуацией воспользовался и сразу же пробил. Мяч врезался в штангу, прокатился по вратарской площади, а затем покинул пределы поля. Звон каркаса откровенно гостям надоел, но счёт им удалось-таки сравнять за шесть минут до конца матча. Ерохин заработал угловой удар, Клаудиньо навесил, Тороп ошибся на выходе, а сам же Александр завершил эпизод ударом по пустому створу – 1:1.

Два гола выжали команды из минимального количества моментов, отложив вопросы о суперфинале Кубка России. Всё решится в Санкт-Петербурге.