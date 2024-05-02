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Кубок России

«Зенит» и ЦСКА не выявили сильнейшего в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

02 Мая 2024 • 21:12 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

«Зенит» и ЦСКА сыграли в рамках Кубка России по футболу. Первый матч финала Пути РПЛ состоялся 2 мая на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва1:1Зенит
(1:0) Заболотный Антон53'  
  85'Ерохин Александр (1:1)
Тороп ВладиславДивеев ИгорьВиллиан РошаАгапов ИльяГаич Милан IIЗделар СашаМендес Виктор 70' (Файзуллаев Аббосбек ( 70') Мойзес МоураОбляков ИванЗаболотный Антон 70' (Мусаев Тамерлан ( 70') Чалов Фёдор 77' (Давила Виктор ( 77')
Запасные: Акинфеев ИгорьРиванди АмирхоссейнАйссауи Сид АхмедЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирКисляк МатвейКеллвен ДугласГлебов КириллНабабкин Кирилл
Адамов ДенисРодригао де СоузаАлип НуралыВендел Жералдо 61' (Клаудиньо Родригес ( 61') Барриос ВильмарВасильев Дмитрий Алексеевич 84' (Дуглас Сантос ( 84') АртурАхметов Ильзат 61' (Коваленко Александр ( 61') Мантуан ГуставоСергеев Иван II 75' (Ерохин Александр ( 75') Педро дос Сантос 75' (Изидор Вильсон ( 75')
Запасные: Кассьерра МатеоЭракович СтрахиньяБардачёв МатвейКержаков МихаилНиноМостовой АндрейВасютин Александр
02 мая. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Финал Пути РПЛ состоит из двух матчей. Так вот, именно сейчас первый из них не нужен ни «Зениту», ни ЦСКА. У команд такие проблемы в РПЛ, что понятно, о каком турнире думают Семак и Федотов. «Зенит» растерял все преимущество – «Краснодар» уже догнал чемпиона по набранным очкам. ЦСКА же проиграл Игнашевичу в Калининграде и рухнул на седьмое место, аккурат в середину турнирной таблицы.

Семак демонстративно выставил второй состав: себя в основе нашли Адамов, Васильев, Ахметов, Мантуан и Сергеев. Федотов же доверился основе, кубковый характер матча выделяло только отсутствие Акинфеева. Однако такое разительное отличие составов никак не сказалось на качестве игры. Оно было ужасающим у всех. ЦСКА и «Зенит» просто не хотели бежать вперёд, не хотели играть, не хотели двигаться.

За весь первый тайм только два момента достойны внимания. Мойзес потянул мышцу и задумался о замене, но смог игру продолжить. А через пять минут Фёдор Чалов забил из очевидного офсайда. Обляков головой скинул в центр штрафной площади на форварда, расстрелявшего Адамова, но к тому моменту Чалов забрался в явное положение «вне игры».

Легитимных ударов же не было вовсе. Вот прям вообще не было, даже в сторону ворот. За весь первый тайм. Ну хоть старт второй половины встречи разбудил заскучавших болельщиков. Первый удар в сторону ворот (и сразу в створ) нанёс Густаво Мантуан, сместившийся справа к центру и смачно пальнувший в «девятку». И быть бы голу, но Тороп в блестящем прыжке перевёл мяч в перекладину.

«Зенит» в первой толковой атаке сотряс каркас ворот, а ЦСКА – забил. Из глубины поля пошёл заброс на Виллиана, тот сыграл правее на Чалова. Фёдор ещё продлил, протолкнув в центр вратарской площади, откуда в падении пробил Заболотный – 1:0. Этот же момент остался и последним для ЦСКА. Далее «Зенит» захватил инициативу и стал «армейцев» прижимать к воротам. Скорости были небольшие, атаки нечастые, но и этого хватило.

Мендес потерял мяч у своей штрафной площади, Педро ситуацией воспользовался и сразу же пробил. Мяч врезался в штангу, прокатился по вратарской площади, а затем покинул пределы поля. Звон каркаса откровенно гостям надоел, но счёт им удалось-таки сравнять за шесть минут до конца матча. Ерохин заработал угловой удар, Клаудиньо навесил, Тороп ошибся на выходе, а сам же Александр завершил эпизод ударом по пустому створу – 1:1.

Два гола выжали команды из минимального количества моментов, отложив вопросы о суперфинале Кубка России. Всё решится в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит

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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
02 Мая 2024 в 21:18
лушчий тренир как фсигда саздал кучу прамблем..)) а патом пришлося мужыствина приадаливать труднасти гиниальнава ришэния физручелы..))
ингерман
02 Мая 2024 в 21:15
ай мудрай флегма атстаял ничейку.. стратиг епта.. кхе-кхе..
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