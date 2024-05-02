Антон Заболотный открыл счёт в матче ЦСКА с «Зенитом»

В эти минуты ЦСКА играет с «Зенитом» в финале кубкового Пути РПЛ. В первом тайме Фёдор Чалов без особых помех вколотил мяч в сетку из пределов штрафной площади, но судьи усмотрели вне игры в том эпизоде. А вот в начале второго тайма столичная команда добилась успеха по всем правилам. На 53-й минуте подача со штрафного, Виллиан Роша выполнил скидку, а в сутолоке у ворот Антон Заболотный внес мяч в сетку.

ЦСКА повел 1:0. Отметим, что будет также ответный поединок. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.