Погребняк: «Кубок России – единственный шанс спасти сезон для ЦСКА»

Павел Погребняк, бывший форвард сборной России полагает, что победа в Кубке России станет для ЦСКА единственным спасением сезона, который пока что складывается не очень хорошо.

«Единственный шанс для ЦСКА спасти сезон – побороться за Кубок, жду от них агрессивно, результативной игры. Им есть, что доказывать. А «Зенит» – это «Зенит». Сомневаюсь, что они проиграют и третью игру кряду», - делится Погребняк для Metaratings.

Напомним, вечером четверга ЦСКА играет в финале Пути РПЛ против «Зенита», команды на столичной «ВЭБ Арене» проводят свой первый матч пары. Текстовая трансляция идёт на нашем портале, после первого тайма команды счёт не открыли.