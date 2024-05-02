Баранник: «Думаю, «Зенит» станет чемпионом и выиграет Кубок России»

Дмитрий Баранник, экс-игрок «Зенита», уверен в том, что петербургская команда в этом сезоне выиграет РПЛ.

Отметим, что «Зенит», который лидирует в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с «Краснодаром», проиграл в двух матчах подряд – «Рубину» (0:2) на своём поле и «Динамо» (0:1) в гостях.

- Станет «Зенит» чемпионом, конечно, станет. А, кто еще станет? Больше некому. Думаю, «Зенит» еще и кубок в этом году возьмет, - цитирует Баранника «РБ Спорт».

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с «Факелом», матч пройдёт в Воронеже 6 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по столичному времени.