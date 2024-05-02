Михаил Кержаков: «Отменённый гол Чалова встряхнёт нас»

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков во время первого тайма матча «Зенита» и ЦСКА в Кубке России дал комментарий по поводу игры.

«Немного ЦСКА перехватил инициативу. Хорошо, что был офсайд. Возможно, незасчитанный гол нас встряхнет, надеюсь», - говорит Кержаков для «Матч ТВ».

Напомним, что Чалов поразил ворота «Зенита» к исходу первой 20-минутки матча, но гол из-за офсайда был отменён.

Следить за текстовой трансляцией поединка можно у нас на портале. К концу подходит первый тайм, счёт не открыт. Ворота «Зенита» вместо Кержакова сегодня защищает Денис Адамов, его более младший коллега.