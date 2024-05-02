Игорь Федотов считает, что Мойзеса нужно было удалять в матче с «Зенитом»

Игорь Федотов, бывший судья РПЛ, отреагировал в своих социальных сетях на эпизод в матче Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

Напомним, на 3-й минуте встречи футболист «армейского» клуба Мойзес наступил на голень игроку петербургской команды Густаво Мантуару, который шёл в подкат. Арбитр встречи Сергей Карасёв не стал наказывать игрока ЦСКА карточкой.

- Если это не красная, то что? – написал экс-арбитр.

Встреча проходит в эти минуты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», на данный момент голов в матче забито не было. За текстовой трансляцией поединка можно следить на портале LiveResult.