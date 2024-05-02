Игнашевич: «Конечно, Кубок интересен, два шага осталось до финала»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Интересный стартовый состав. Понятно, что после матча чемпионата ожидается ротация. Вы сами как его охарактеризуете - близкий к оптимальному или полурезервный?

- Конечно, на сегодняшний день это оптимальный, еще и потому, что те ребята, которые сегодня выходят в старте, они заслуживают оказаться в старте и на этой стадии Кубка, потому что они собственно и играли в Кубке большое количество матчей.

- У «Ростова» хороший старт в весенней части сезона, сегодня есть ротация тоже. Но те, кто выходит в Кубке, также показывают результат. Как нужно действовать «Балтике», чтоб сегодня добиться успеха здесь?

- Спокойно, потому что знаем, насколько агрессивно играет «Ростов» дома, знаем требования в атаке и обороне. Постараемся показать качественный футбол под давлением соперника. Надеемся показать себя и в атаке.

- Сегодня в заявке нет Кристияна Бистровича. Каково его состояние? Когда он присоединится ко всем остальным?

- У него всё в порядке.

- То есть пока сегодня просто отдыхает?

- Да.

- Судя по составу, каковы кубковые амбиции «Балтики»? Задача в чемпионате не решена, но кажется, что и Кубок вам тоже интересен.

- Конечно, интересен, два шага осталось до финала, поэтому ребята настроены хорошо, мы понимаем, где находимся и на какой стадии играем. Конечно, задача у нас сегодня - победить.