Карпин: «Какая-то супермотивация иногда даже мешает»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Ожидаемо есть ротация в стартовом составе в заявке на матч по сравнению с матчем чемпионата. Но и есть и те, кто выходил в старте в матче с «Оренбургом». Как вы этот состав охарактеризуете? Как близкий к оптимальному, как оптимальный для Кубка?

- Как оптимальный для Кубка.

- Каковы кубковые амбиции «Ростова»? С учетом того, что не так много матчей остается до завершения кубкового турнира?

- Точно так же, как в чемпионате, задача стоит - выигрывать каждый матч. А смотреть, сколько игр осталось, докуда-то, до конца чемпионата или Кубка смысла нет. Если сегодня не выиграть, то смысл смотреть дальше? Надо смотреть на сегодняшнюю игру и попытаться ее выиграть.

- Особый настрой в связи с тем, что не так много матчей осталось, чтобы в Суперфинал пробиться присутствует?

- Да нет, я не думаю, что это какая-то суперотличающая от других игр, что в Кубке, что в чемпионате до этого были. С этим никаких проблем до этого не было, какая-то супермотивация иногда даже мешает.

- «Балтика» много забивает, в апреле 14 мячей в пяти матчах чемпионата. «Ростов» это тревожит?

- Всё тревожит, не только забивает или не забивает. Всё тревожит, так, как они играют, как играют в обороне и атаке. Не то, чтобы раньше не забивали, а сейчас стали забивать? Нет, моменты тоже были, просто не реализовывали.

- Найден ли идеальный рецепт от дурацких голов за короткий промежуток между матчами с «Оренбургом» и сегодняшним?

- Сейчас посмотрим.