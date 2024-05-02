Лишь один игрок ЦСКА пропускает матч с «Зенитом» по причине здоровья

Лишь один игрок московского ЦСКА пропускает матч с питерским «Зенитом» по причине здоровья. И это полузащитник Максим Мухин, который ещё минувшей осенью получил тяжёлую травму крестообразных связок колена, случилось это в матче с казанским «Рубином» (0:0) в РПЛ.

Все остальные игроки команды находятся в полной боевой готовности, рассказал пресс-службе «армейцев» Эдуард Безуглов, врач ЦСКА.

Напомним, что с минуты на минуту стартует матч ЦСКА и «Зенита». Два топ-клуба сойдутся в первом матче финала Пути РПЛ. Пройдёт он в Москве на «ВЭБ Арене». Текстовая трансляция игры будет доступна на нашем портале.