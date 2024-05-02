Федотов пообещал выход на поле Файзуллаева

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Что сейчас у ЦСКА в приоритете - чемпионат или Кубок?

- Сегодня в приоритете кубковый матч. У нас остается несколько шагов до заветного трофея.

- Есть неприятная статистика для вас и клуба. В 21-м веке ЦСКА еще ни разу не набирал так мало очков по итогам 26-го тура. У вас есть объяснение, что произошло?

- Мы собрались кубковый матч играть. Пока без объяснений. Нам нужно готовиться к предстоящему матчу. Если мы будем сейчас думать о том, что происходило, то это не то. Мы зациклены на сегодняшнем матче.

- В каком состоянии находится команда после того, что произошло в последних турах? В частности после тяжелого поражения в Калининграде.

- Тяжелое по счету, думаю, что мы все-таки наиграли гораздо на большее, но два удара из-за штрафной, которые стали ключевыми и роковыми. Один рикошет, мы не реализовали свои моменты и свои подходы, поэтому так сложилось, но визуально это не очень приятно.

- Три топ-матча против чемпиона, «Зенита», за 13 дней. Как раскладывать силы, есть ли вообще задача их раскладывать?

- Так получается, вспоминая прошлый год, такие серии с Кубком всегда встречались, как будто матчи притягивали друг друга. Это матчи с «Уралом», с «Крыльями», такие серии матчей. Теперь «Зенит».

- Какой из этих трех матчей будет самый сложный? Не в плане результата, а когда соперники уже знают друг друга.

- Всегда нюанс, даже здесь сложно понять. Мы здесь вспоминаем хоккейные серии, они уже по семь матчей играют друг с другом, в регулярке там встречаются. Досконально знают, поэтому какие-то мелочи, индивидуальные действия всё решают.

- Может так получиться, что сегодняшняя игра будет более оборонительная, чем ответная? Все-таки есть расклад, когда есть две игры?

- Мы гадаем на кофейной гуще, еще игра не началась, еще соперники не столкнулись лбами, рано рассуждать, какой из этих матчей будет оборонительный, а какой атакующий. Мы видим тенденцию, в футболе так и идет: доминирование одной команды. Но командам нужно аритмия, нужен отдых в момент игры. Инициатива переходит от одной команды к другой.

- Можно ли сказать, что по какой-то из позиций был вопрос? Или это уже определенная основа?

- Нет, вернулся Файзуллаев, играл два дня назад, понятно, вчера вечером поздно приехал. Я думаю, что обследование показало: восстановился хорошо. Понятно, что другие климатические пояса, два сыгранных матча, но поможет, выйдет и добавит драйва.