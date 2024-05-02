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Семак: «В приоритете всегда будет чемпионат, это нормально, это естественно»

02 Мая 2024 • 19:01 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Зенит
1 3.25 X 3.10 2 2.50
перерыв

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Что сейчас на данный момент в приоритете - Кубок или чемпионат? Учитывая то, что титул близок и там, и там.

- Я думаю, что всегда если есть  возможность играть, мы всегда играем. Если есть необходимость выбрать, то в приоритете всегда будет чемпионат, это нормально, это естественно.

- Тем не менее, мы видим, что сегодня у вас такой немного переформатированный состав. Расскажите, кто сегодня будет играть в центре обороны, как он будет выглядеть - это тройка или двойка центральных защитников?

- После игры поговорим, как он будет выглядеть, посмотрим. Надеемся, что справимся. Понятно, что проблемы есть у всех и у нашей команды по игрокам, которые могут или не могу принимать участие, мы должны в этом отношении иметь и вариант А, и вариант Б для сегодняшнего матча и оставшихся игр.

- Спустя пару дней после матча с «Динамо» скажите, в чем была самая главная проблема, почему команда мало обостряла?

- Проблема в том, что нам не хватает немножко свежести в обороне, прежде всего. Что касается контроля, в этом отношении владели мячом и контролировали игру, но завершения не хватает, это связано со многими факторами. Многое в этой игре завязано на наших центральных полузащитниках. Клаудиньо, Вендел, если не хватает свежести и остроты, они опускаются в поисках мяча. Нам не хватает уже игроков в завершении. В наших последних матчах мы не так много создавали, как нам хотелось бы. Кассьерра подустал, Ваня Сергеев не в самой лучшей форме, всё вместе наложилось.

- Способен ли Васильев сыграть в центре обороны? Имел ли он такую практику на сборах?

- Конечно, может сыграть и в центре обороны, и в полузащите. В атаке не знаю, но он универсальный игрок, у него есть шанс проявить себя и показать, хороший шанс, чтобы дебютировать в основном составе при стечении людей в таком важном матче.

- Когда играешь три матча против одной команды, какой из них самый сложный? С точки зрения тренера, к какому матчу сложнее готовиться, неважно, кубкового, чемпионата.

- Мне кажется, когда  ты знаешь нюансы, немного проще, для нас  важно почему? Потому что Кубок - это двухматчевое противостояние, что касается чемпионата - это другая история. Мы отталкиваемся от того, как мы сможем сегодня сыграть, как сможем сыграть уже потом в чемпионате, сделав определенные коррективы, потому что мы будем вносить коррективы в чемпионат. ЦСКА, скорее всего, нет, потому что у него достаточно наигранная схема, которой он придерживается все время.

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Зенит Сергей Семак

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