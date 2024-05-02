«Ростов» и «Балтика» представили составы на свой кубковый матч

«Ростов» и калининградская «Балтика» вечером четверга проведут свой матч в рамках Пути регионов Кубка России. За час до игры оба коллективы представили свои стартовые составы.

«Ростов»: Медведев, Мелехин, Терентьев, Чернов, Лангович, Байрамян, Уткин, Колтаков, Комаров, Азнауров, Комличенко;

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Кузьмин, Капленко, Ковалев, Андраде, Энрикес, Рыбчинский, Радмановац, Аванесян, Лисакович.

Напомним, что победитель этого матча сыграет в финале Пути регионов против московского «Спартака». Проигравший же завершает своё выступление в Кубке России.

Текстовую трансляцию этой игры будет проводить наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 19:15, время московское.