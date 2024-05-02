Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Ростов» и «Балтика» представили составы на свой кубковый матч

02 Мая 2024 • 18:33 Комментировать
Ростов
0:1
Балтика
1 2.05 X 3.65 2 3.70
1-й тайм

«Ростов» и калининградская «Балтика» вечером четверга проведут свой матч в рамках Пути регионов Кубка России. За час до игры оба коллективы представили свои стартовые составы.

«Ростов»: Медведев, Мелехин, Терентьев, Чернов, Лангович, Байрамян, Уткин, Колтаков, Комаров, Азнауров, Комличенко;

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Кузьмин, Капленко, Ковалев, Андраде, Энрикес, Рыбчинский, Радмановац, Аванесян, Лисакович.

Напомним, что победитель этого матча сыграет в финале Пути регионов против московского «Спартака». Проигравший же завершает своё выступление в Кубке России.

Текстовую трансляцию этой игры будет проводить наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 19:15, время московское.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Балтика

Новости по матчу

Сегодня, 02 Мая
19:30
«Балтика» забила быстрый гол в ворота «Ростова»
19:27
Игнашевич: «Конечно, Кубок интересен, два шага осталось до финала»
18:45
«Ростов» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 3
18:33
«Ростов» и «Балтика» представили составы на свой кубковый матч
16:00
Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Пути регионов Кубка России
14:27
Ставка и прогноз на матч Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
01 Мая
22:05
Прогноз на точный счёт матча Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
20:09
«Спартаку» осталось выиграть один матч до суперфинала Кубка России – кто будет соперником
14:33
Ставка и прогноз на матч Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
14:09
Агент: «Не сказал бы, что Роналдо — лидер «Ростова»
12:00
Актуальная ставка и прогноз на матч Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
11:12
Игрок «Ростова» Щетинин: «С «Балтикой» будет сложнее, чем со «Спартаком»
30 Апреля
13:28
Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»
27 Апреля
14:16
Евгений Чернов: «Ростов» приложит максимум усилий, чтобы добраться до Суперфинала Кубка России»
23 Апреля
17:37
Мелёхин: «Хотелось бы пройти дальше в Кубке России» 1
22 Апреля
15:31
Байрамян: «У «Ростова» есть хорошие шансы пройти дальше в Кубке России» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ БАЛТИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала» «Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя «Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
0
0
3.10 3.55 2.25
Видео
30 мин
Ростов Ростов
Балтика Балтика
0
1
2.00 3.40 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Мая
19:30 · Кубок России
«Балтика» забила быстрый гол в ворота «Ростова»
19:27 · Кубок России
Игнашевич: «Конечно, Кубок интересен, два шага осталось до финала»
19:21 · Кубок России
Карпин: «Какая-то супермотивация иногда даже мешает»
19:15 · Кубок России
Лишь один игрок ЦСКА пропускает матч с «Зенитом» по причине здоровья
19:12 · Кубок России
Федотов пообещал выход на поле Файзуллаева
19:01 · Кубок России
Семак: «В приоритете всегда будет чемпионат, это нормально, это естественно»
18:45 · Кубок России
ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 9
18:45 · Кубок России
«Ростов» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 3
18:33 · Кубок России
«Ростов» и «Балтика» представили составы на свой кубковый матч
18:26 · Кубок России
«Зенит» представил состав на кубковый матч с ЦСКА, в нём много интересного
18:17 · Кубок России
Тороп, Чалов и Заболотный – в основе ЦСКА на игру с «Зенитом»
16:00 · Кубок России
Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Пути регионов Кубка России
13:29 · Кубок России
Прогноз на матч ЦСКА - «Зенит» от Генича
13:23 · Кубок России
Титов сделал прогноз на матч ЦСКА - «Зенит»
13:06 · Кубок России
Игрок «Динамо» Фернандес высказался после поражения «Спартаку»
Все новости