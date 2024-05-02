«Зенит» представил состав на кубковый матч с ЦСКА, в нём много интересного

Питерский «Зенит» представил свой состав на грядущий матч Кубка России против московского ЦСКА. Коллективы встречаются в рамках первого матча финала Пути РПЛ.

Выглядит стартовый сквад питерцев так:

Адамов, Алип, Родригао, Барриос (к), Вендел, Ахметов, Васильев, Артур, Педро, Мантуан, Сергеев.

Ранее свой состав на игру представили московские «армейцы».

Напомним, что два своих последних матча «Зенит» проиграл – «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1) в РПЛ.

Текстовую трансляцию грядущей игры проведёт наш портал. Следить за ней можно здесь, стартовый свисток прозвучит в 19:15, время московское.