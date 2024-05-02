Тороп, Чалов и Заболотный – в основе ЦСКА на игру с «Зенитом»

Московский ЦСКА вечером четверга примет дома питерский «Зенит». Игра состоится в рамках финала Пути РПЛ Кубка России.

«Армейцы» за час до игры огласили свой стартовый состав на битву, он выглядит так:

Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Агапов, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Напомним, что в последних трёх официальных мачтах ЦСКА не знает побед. Клуб проиграл «Ахмату» (1:2) и «Балтике» (1:3), а также сыграл в нулевую ничью со «Спартаком».

Текстовую трансляцию грядущего матча «красно-синих» и «сине-бело-голубых» проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени!