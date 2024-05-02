Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Пути регионов Кубка России

02 Мая 2024 • 16:00 Комментировать
Ростов
...
Балтика
1 2.05 X 3.65 2 3.70
Через 2 ч. 24 мин.

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, какую команду хотел бы видеть соперником в финале Пути регионов Кубка России.

Напомним, что «красно-белые» сыграют с победителем пары «Ростов»  — «Балтика».

Игрок отметил, что ему без разницы, с кем играть, ведь будет тяжело против обеих команд.

«Уже играли с ними в чемпионате, обе команды непростые. То, что последняя игра с «Ростовом» закончилась 5:1, ничего не значит. Это только лишний повод для них выйти злее и мотивированнее», - приводит слова Литвинова Sport24

Напомним, что в финале Пути РПЛ играют московский ЦСКА и питерский «Зенит». 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Балтика Руслан Литвинов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Мая
14:27
Ставка и прогноз на матч Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
02:02
Ростов - Балтика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Мая
22:05
Прогноз на точный счёт матча Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
20:09
«Спартаку» осталось выиграть один матч до суперфинала Кубка России – кто будет соперником
14:33
Ставка и прогноз на матч Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
14:09
Агент: «Не сказал бы, что Роналдо — лидер «Ростова»
12:00
Актуальная ставка и прогноз на матч Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
11:12
Игрок «Ростова» Щетинин: «С «Балтикой» будет сложнее, чем со «Спартаком»
30 Апреля
13:28
Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»
27 Апреля
14:16
Евгений Чернов: «Ростов» приложит максимум усилий, чтобы добраться до Суперфинала Кубка России»
23 Апреля
17:37
Мелёхин: «Хотелось бы пройти дальше в Кубке России» 1
22 Апреля
15:31
Байрамян: «У «Ростова» есть хорошие шансы пройти дальше в Кубке России» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ БАЛТИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала» «Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя «Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
Спортивные новости
Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Костя Цзю отреагировал на слова грузинского боксёра Гурули Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.05.24 в 19:15
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
3.10 3.55 2.25
Видео
02.05.24 в 19:15
Ростов Ростов
Балтика Балтика
2.00 3.40 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Мая
16:00 · Кубок России
Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Пути регионов Кубка России
13:29 · Кубок России
Прогноз на матч ЦСКА - «Зенит» от Генича
13:23 · Кубок России
Титов сделал прогноз на матч ЦСКА - «Зенит»
13:06 · Кубок России
Игрок «Динамо» Фернандес высказался после поражения «Спартаку»
12:09 · Кубок России
Писарев считает, что «Зенит» поведёт ротацию в матче с ЦСКА
11:59 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова» Арутюнянц: «Для меня важны и чемпионат, и Кубок»
10:31 · Кубок России
Чернов: «В Суперфинале Кубка России хотел бы сыграть с ЦСКА»
10:24 · Кубок России
Воспитанник «Динамо» Галкин: «В «Спартаке» было блатное место»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Динамо» ещё поборется в РПЛ»
10:18 · Кубок России
Салихова высказала мнение о будущем Слишковича в «Спартаке»
09:29 · Кубок России
Писарев рассказал, как ЦСКА может скрасить провал в РПЛ
09:18 · Кубок России
Орещук прокомментировал поражение «Динамо» в матче со «Спартаком»
09:03 · Кубок России
Бальбуэна прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»
08:54 · Кубок России
Амарал рассказал последние новости про Джикию
07:22 · Кубок России
Мостовой: «Абаскаля надо срочно возвращать»
Все новости