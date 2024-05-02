Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Пути регионов Кубка России

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, какую команду хотел бы видеть соперником в финале Пути регионов Кубка России.

Напомним, что «красно-белые» сыграют с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

Игрок отметил, что ему без разницы, с кем играть, ведь будет тяжело против обеих команд.

«Уже играли с ними в чемпионате, обе команды непростые. То, что последняя игра с «Ростовом» закончилась 5:1, ничего не значит. Это только лишний повод для них выйти злее и мотивированнее», - приводит слова Литвинова Sport24.

Напомним, что в финале Пути РПЛ играют московский ЦСКА и питерский «Зенит».