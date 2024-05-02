Прогноз на матч ЦСКА - «Зенит» от Генича

В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА на своем поле примет петербургский «Зенит». Об этом поединке высказался футбольный комментатор Константин Генич.

«Жду не очень событийный футбол, без большого количества забитых мячей. Скорее всего, будет «низ». Возьму «тотал меньше 2,5». Игра вряд ли должна получиться очень результативной», - передает слова Генича «РБ Спорт».

Поединок «армейцев» и «сине-бело-голубых» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж проведет Liveresult.ru.