Титов сделал прогноз на матч ЦСКА - «Зенит»

«Поставлю на то, что «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3,5». Может быть 0:0 или 1:1. Ну, возможно, как-то там петербуржцы забьют и удержат счет. Не верю, что они еще раз проиграют», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».