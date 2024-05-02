Титов сделал прогноз на матч ЦСКА - «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о первом матче ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России.
«Поставлю на то, что «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3,5». Может быть 0:0 или 1:1. Ну, возможно, как-то там петербуржцы забьют и удержат счет. Не верю, что они еще раз проиграют», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 2 мая, на московском стадионе «ВЭБ Арена». Начало поединка запланировано в 19:15 по столичному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.
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