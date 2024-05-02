Игрок «Динамо» Фернандес высказался после поражения «Спартаку»

Легионер московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался о домашнем поражении от «Спартака» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. «Бело-голубые» уступили на своем поле со счетом 0:2 и покинули турнир.

«Матч был важен для нас. Мы должны были улучшить свои результаты против них, но в итоге справились не лучшим образом. Впрочем, не должно быть оправданий. Мы должны были приложить максимум усилий», - передает слова Фернандеса Metaratings.ru.

Следующий матч «Динамо» проведет в рамках 27-го тура Премьер-лиги против «Сочи». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 5 мая.