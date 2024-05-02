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Кубок России

Силкин назвал причину поражения «Динамо» в матче против «Спартака» эксклюзив

02 Мая 2024 • 13:00 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «бело-голубых» в матче Кубка России со «Спартаком».

«Очень мало времени прошло после матча с «Зенитом». «Динамо» настроилось на Санкт-Петербург и действовало против него на сто процентов. Команда не успела настроиться на «Спартак» чисто психологически. Психика у спортсменов восстанавливается 72 часа. Проиграли из-за психологии. У ребят не было шансов показать то же самое, что они показали с «Зенитом», – сказал Силкин.

Напомним, что матч прошел на стадионе «ВТБ Арена» и завершился поражением «Динамо» со счетом 0:2.

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