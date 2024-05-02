Силкин назвал причину поражения «Динамо» в матче против «Спартака»

«Очень мало времени прошло после матча с «Зенитом». «Динамо» настроилось на Санкт-Петербург и действовало против него на сто процентов. Команда не успела настроиться на «Спартак» чисто психологически. Психика у спортсменов восстанавливается 72 часа. Проиграли из-за психологии. У ребят не было шансов показать то же самое, что они показали с «Зенитом», – сказал Силкин.