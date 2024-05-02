Писарев считает, что «Зенит» поведёт ротацию в матче с ЦСКА

Футбольный тренер Николай Писарев высказался о первом поединке между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Нас ожидает двухматчевое противостояние. В первом матче какую‑то ротацию можно провести. Предвижу, что в первом матче с ЦСКА у «Зенита» будет ротация, полуторный состав», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первая встреча между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 2 мая, на московском стадионе «ВЭ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.