ЦСКА против «Зенита»: Какими будут составы Федотова и Семака в финале Пути РПЛ Кубка России

В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА сыграет дома с санкт-петербургским «Зенитом». Сетевое издание пытается предсказать стартовые составы команд на эту встречу.

ЦСКА: Тороп, Агапов, Роша, Дивеев, Келлвен, Зделар, Гайич, Мендес, Обляков, Давила, Мусаев.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Эракович, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Педро, Сергеев, Мантуан.

Предположим ротацию в составах обеих команд. У ЦСКА давно травмирован Максим Мухин. У «Зенита» ещё не играл после операции Марио Фернандес, восстанавливается Ильзат Ахметов.

В последних пяти матчах на двоих во всех турнирах ЦСКА и «Зенит» потерпели четыре поражения. В минувшее воскресенье в чемпионате «армейцы» проиграли «Балтике» (1:3), а питерцы – «Динамо» (0:1).

Первый матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА – «Зенит» на «ВЭБ Арене» должен начаться сегодня, 2 мая, в 19:15. Текстовая онлайн-трансляция этого московского дерби пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов