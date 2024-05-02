Чернов: «В Суперфинале Кубка России хотел бы сыграть с ЦСКА»

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов рассказал, против кого хотел бы сыграть в Суперфинале Кубка России.
«Финал Кубка будет для всех особенным матчем. Но мне бы хотелось больше встретиться с ЦСКА. Лично для меня так. Там у меня больше знакомых ребят», - передает слова Чернова «Матч ТВ».
Напомним, что в полуфинале Пути регионов «Спартак» на выезде одолел московское «Динамо» со счетом 2:0. В финале «красно-белым» будет противостоять победитель пары «Ростов» - «Балтика».
В турнирной таблице чемпионата России «народная команда» занимает четвертое место после 26 туров.
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