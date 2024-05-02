Воспитанник «Динамо» Галкин: «В «Спартаке» было блатное место»

Воспитанники московского «Спартака» всегда вели себя высокомерно по отношению к игрокам других клубов, заявил полузащитник «Динамо» Алексей Галкин.

«Спартачи считали себя особой кастой. Взять тех же Комбаровых, которые пришли в «Динамо» из «Спартака»: у них даже манера общения отличалась. Я всегда считал «красно-белых» людьми с короной на голове. Потому что в «Спартаке» было блатное место», - приводит слова воспитанника «бело-голубых» «Чемпионат».

Добавим, что накануне «Спартак» выбил «Динамо» из Кубка России. Однако в турнирной таблице подопечные Марцела Лички находятся выше «красно-белых» и по-прежнему имеют шансы даже на чемпионский титул, отставая от лидирующего тандема в лице «Зенита» и «Краснодара» всего на три очка.

«Спартак» ждёт своего соперника по финалу Пути регионов Кубка страны, который определится 2 мая. Им станет либо «Ростов», либо «Балтика».