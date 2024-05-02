Салихова высказала мнение о будущем Слишковича в «Спартаке»

«Если Слишкович будет и дальше выпускать состав, приближенный к трофейному кубковому, «Спартак» пройдет всех конкурентов. И если руководство не начнет водить хороводы вокруг Слишковича, то он останется в полном здравии, и почему бы не дать шанс?» - передает слова Заремы Metaratings.ru.