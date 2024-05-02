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Кубок России

Салихова высказала мнение о будущем Слишковича в «Спартаке»

02 Мая 2024 • 10:18 Комментировать

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на успешную работу и.о. главного тренера команды Владимира Слишковича.

«Если Слишкович будет и дальше выпускать состав, приближенный к трофейному кубковому, «Спартак» пройдет всех конкурентов. И если руководство не начнет водить хороводы вокруг Слишковича, то он останется в полном здравии, и почему бы не дать шанс?» - передает слова Заремы Metaratings.ru.

Напомним, что накануне «Спартак» отпраздновал гостевую победу над «Динамо» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. «Красно-белые» выиграли со счетом 2:0.

В турнирной таблице чемпионата страны «народная команда» занимает четвертое место. Столичный клуб отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова Владимир Слишкович ещё теги
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