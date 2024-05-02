Писарев рассказал, как ЦСКА может скрасить провал в РПЛ

«Неудачный сезон проводит ЦСКА. В прошлом году была тройка и выиграли Кубок. Сейчас тройкой пока и не пахнет, но Кубок вот он. Этот трофей реально скрасит весь сезон», - высказался Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».