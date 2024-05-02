Писарев рассказал, как ЦСКА может скрасить провал в РПЛ

Российский тренер Николай Писарев считает, что победой в Кубке России московский ЦСКА может скрасить неудачный сезон.
«Неудачный сезон проводит ЦСКА. В прошлом году была тройка и выиграли Кубок. Сейчас тройкой пока и не пахнет, но Кубок вот он. Этот трофей реально скрасит весь сезон», - высказался Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. В предстоящем поединке подопечные Владимира Федотова встретятся с петербургским «Зенитом». Матч состоится 2 мая на стадионе «ВЭБ Арена».
В турнирной таблице РПЛ «армейцы» занимают лишь восьмое место.
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