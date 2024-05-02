Орещук прокомментировал поражение «Динамо» в матче со «Спартаком»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на поражение «бело-голубых» от столичного «Спартака» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России.

«Спартак» был сильнее. Закономерный результат. Сегодняшнее «Динамо» и то, которое победило «Зенит», - две совершенно разные команды. Не знаю, что произошло с игроками за этот период», - приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Соперник «красно-белых» по финалу определится в противостоянии между «Ростовом» и «Балтикой».