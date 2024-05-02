Бальбуэна прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»

Защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о поражении от «Спартака» в поединке ½ финала Пути регионов Кубка России.
«Мы играли хорошо, создавали моменты, но не смогли забить. «Спартаку» повезло в тех ситуациях, когда были забиты мячи. Так или иначе они были более эффективны, чем мы. В этом и разница», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что поединок прошел на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 2:0. Таким образом, подопечные Владимира Слишковича стали первыми финалистами Пути регионов. Второй участник определится в паре «Ростов» - «Балтика».
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