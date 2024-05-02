Бальбуэна прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»

«Мы играли хорошо, создавали моменты, но не смогли забить. «Спартаку» повезло в тех ситуациях, когда были забиты мячи. Так или иначе они были более эффективны, чем мы. В этом и разница», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».