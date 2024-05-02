Амарал рассказал последние новости про Джикию

Капитан «Спартака» Георгий Джикия усиленно восстанавливается после травмы, отметил спортивный директор клуба Томаш Амарал. Он также заявил, что новостей о продлении соглашения с футболистом следует ждать по окончании сезона.

«Он настоящий профессионал, не переставал работать, чтобы восстановиться после травмы», - цитирует Амарала «Матч ТВ».

Напомним, что накануне «Спартак» без Джикии одолел в дерби московское «Динамо» (2:0) и вышел в финал Пути регионов Кубка страны. По ходу встречи «красно-белые» потеряли из-за повреждения ещё одного ведущего центрального защитника - Срджана Бабича. Его заменил Павел Маслов.

В финале подопечных Владимира Слишковича ждёт победитель пары «Ростов» - «Балтика». В финале Пути РПЛ сойдутся «Зенит» и ЦСКА.