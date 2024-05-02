Мостовой: «Абаскаля надо срочно возвращать»

Бывший футболист сборной России и столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался после гостевой победы «красно-белых» над столичным «Динамо» в полуфинале Пути регионов Кубка страны. «Народная команда» выиграла на «ВТБ Арене» со счетом 2:0.

«Верните Абаскаля! Абаскаля надо срочно возвращать, потому что этот человек в какой-то момент входил в 15-20 самых влиятельных людей нашей страны по футболу, представляете? Так что верните быстрее Абаскаля», - рассказал Александр в своем телеграм-канале.

Напомним, что Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака» 14 апреля. В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера команды является Владимир Слишкович.